1time — это онлайн-система учета рабочего времени для компаний, оказывающих профессиональные услуги. Это сократит неоплачиваемое время в вашей компании. Каждый сотрудник получает напоминания об учете своего времени – никому не придется контролировать заполнение табелей рабочего времени на микроуровне.

Веб-сайт: 1timetracking.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением 1Time, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.