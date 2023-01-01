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CDNetworks

CDNetworks

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Веб-сайт: cdnetworks.com

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CDNetworks, основанная в 2000 году, представляет собой сеть доставки контента (CDN) с полным спектром услуг, которая предоставляет технологии, сетевую инфраструктуру и клиентские услуги для доставки интернет-контента и приложений. Компания позиционирует себя как транснациональный поставщик услуг доставки контента, уделяя особое внимание развивающимся интернет-рынкам, включая Южную Америку, Индию и Китай. Сеть доставки контента компании состоит из 1500 точек присутствия (PoP) на пяти континентах. Услуги включают CDN, ускорение видео, защиту от DDoS, облачное хранилище, брокер безопасности доступа к облаку (CASB), брандмауэр веб-приложений (WAF) и управляемый DNS с балансировкой облачной нагрузки. Ключевые отличия включают большое количество точек доступа по всему миру, хорошее присутствие сети в Китае и России, а также таких известных клиентов, как Forbes, Samsung и Hyundai. CDNetworks имеет офисы в США, Южной Корее, Китае, Японии, Великобритании и Сингапуре. В 2018 году CDNetworks изменила цвет своего логотипа с сине-зеленого на разноцветный, добавив слоган «Ускорение, безопасность, контроль». Штаб-квартира была перенесена в Сингапур в конце 2018 года из Гонконга.

Веб-сайт: cdnetworks.com

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