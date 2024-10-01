Альтернативы - CDNetworks
Netlify
netlify.com
Netlify — это компания облачных вычислений, базирующаяся в Сан-Франциско, которая предлагает хостинг и бессерверные серверные услуги для веб-приложений и статических веб-сайтов. Его функции включают в себя непрерывное развертывание из Git через Netlify Edge, глобальную сетевую инфраструктуру достав...
Vercel
vercel.com
Frontend Cloud от Vercel предоставляет разработчикам опыт и инфраструктуру для создания, масштабирования и защиты более быстрого и персонализированного Интернета. Предоставляя набор инструментов, который нравится командам внешнего интерфейса, и предоставляя глобальную периферийную инфраструктуру, Ve...
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud — одна из крупнейших в мире компаний, занимающихся облачными вычислениями, предоставляющая масштабируемые, безопасные и надежные услуги облачных вычислений по всему миру для ускорения цифровизации благодаря комплексным облачным продуктам и решениям.
BunnyCDN
bunny.net
Bunny.net — это простая, но мощная платформа доставки контента, предлагающая молниеносную производительность за небольшую часть стоимости с бесплатными SSL, Brotli, HTTP/2 и 100% оплатой по мере использования.
Vodlix
vodlix.com
Vodlix — это платформа потокового видео и OTT (Over-The-Top) с белой этикеткой, которая предлагает облачные решения для нужд IPTV и VOD (видео по запросу). Оно позволяет предприятиям и частным лицам с легкостью создавать и запускать собственные службы потокового видео без необходимости создавать все...
StackPath
stackpath.com
StackPath — американский поставщик платформ периферийных вычислений со штаб-квартирой в Далласе, штат Техас. Команду основателей возглавил Лэнс Кросби, который также стал сооснователем SoftLayer Technologies, приобретенной IBM в 2013 году.
ArvanCloud
arvancloud.com
ArvanCloud предлагает интегрированные облачные сервисы, такие как CDN, Cloud DNS, Cloud Security, облачный центр обработки данных, облачное хранилище, VoD, потоковое вещание в реальном времени и видеорекламу.
Sucuri
sucuri.net
Sucuri — компания, основанная Дэниелом Б. Сидом (основателем проекта OSSEC) в 2010 году. Мы очищаем и защищаем веб-сайты. Получите душевное спокойствие, защитив все свои веб-сайты. Мы исправляем взломы и предотвращаем будущие атаки. Облачная платформа для каждого сайта.
CDN77
cdn77.com
CDN77 помогает самым востребованным и широко доступным веб-сайтам и приложениям в мире предоставлять наилучшие возможности онлайн-опыта более чем миллиарду пользователей ежемесячно. Каждую секунду мы получаем более 9 000 000 HTTP-запросов. Ежедневно мы регистрируем пики трафика более 55 Тбит/с. И ка...
Bytescale
bytescale.com
Байтовое масштабирование — лучший способ предоставления изображений, видео и аудио для веб-приложений. Включает: быстрый CDN, API-интерфейсы хранилища и обработки мультимедиа.
NitroPack
nitropack.io
NitroPack — это ведущее комплексное решение для повышения скорости сайта, которое оптимизирует более 190 000 веб-сайтов по всему миру. NitroPack сочетает в себе все функции, которые могут понадобиться владельцу веб-сайта для ускорения работы сайта, передачи основных веб-показателей и увеличения конв...
Medianova
medianova.com
Medianova предоставляет глобальные решения CDN и облачные платформы, имеющие опыт потоковой передачи, кодирования, кэширования, микрокэширования, гибридного CDN и ускорения веб-сайтов. Medianova, присутствующая в 20 странах и использующая 100% SSD-сети Anycast, является одной из самых быстрых https-...
Mlytics
mlytics.com
Мы представляем себе более надежный, быстрый и безопасный интернет-мир с возможностями и прозрачностью. Mlytics использует интеллектуальное решение Multi CDN, которое помогает повысить производительность вашего веб-сайта во всем мире и предотвратить простои. Мы разработали уникальную платформу предо...
KeyCDN
keycdn.com
KeyCDN — это простая, быстрая и надежная сеть доставки контента с более чем 25 точками POP, стратегически расположенными по всему миру. KeyCDN предлагает самую низкую цену — 0,04 доллара США за ГБ (каждый регион), оплату по мере использования и множество расширенных функций, таких как поддержка HTTP...
ImageEngine
imageengine.io
Увеличьте скорость сайта с помощью автоматической оптимизации изображений: Уменьшите время загрузки страниц за счет оптимизации изображений, адаптированных к устройству конечного пользователя, с помощью нашей CDN изображений с учетом устройства. Начните 30-дневную бесплатную пробную версию без кред...
Filestack
filestack.com
Filestack — оптимальная служба обработки файлов для разработчиков. Легко загружайте файлы в свое приложение в 3,6 раза быстрее и в 100 раз надежнее. Эти загруженные файлы затем можно легко преобразовать между типами файлов без потери качества. Filestack обеспечивает оперативную, надежную и безопасну...
Akamai
akamai.com
Akamai — ведущий поставщик сети доставки контента (CDN) и облачных услуг, который фокусируется на оптимизации онлайн-опыта для пользователей и предприятий. Ключевые особенности: * Доставка контента: Akamai ускоряет доставку веб-контента и приложений, обеспечивая быстрый и надежный доступ для пользо...
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
AccuWeb Hosting, основанная в 2003 году, представляет собой веб-хостинговую компанию в Олд-Таппане, штат Нью-Джерси (США), предоставляющую наиболее доступные и надежные решения веб-хостинга клиентам по всему миру. AccuWeb Hosting — это частная компания без долгов с более чем 14-летним опытом работы....
Pinata
pinata.cloud
Pinata упрощает загрузку в IPFS и получение контента из сети с невероятной скоростью благодаря выделенным шлюзам.
Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula предоставляет брандмауэр веб-приложений корпоративного уровня для защиты вашего сайта от новейших угроз, интеллектуальные и мгновенно эффективные 360-градусные анти-DDoS-решения (уровни 3-4 и 7), глобальную CDN для ускорения скорости загрузки вашего сайта. и минимизировать использо...
Chinafy
chinafy.com
Chinafy — это платформа на базе SaaS, которая модернизирует и перепроектирует веб-сайты для достижения более высокой производительности в Интернете. На сегодняшний день это единственная платформа веб-совместимости, которая способна обеспечить производительность практически на суше и за рубежом. Плат...
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com) — это платформа управления 3D-активами, позволяющая разработчикам и компаниям хранить, защищать и обмениваться 3D-контентом в режиме реального времени в своей организации и за ее пределами. Мы предлагаем систему управления 3D-контентом (CMS) и сеть доставки (CDN), инструменты...
DataPacket
datapacket.com
DataPacket — ведущий мировой игрок в области выделенных серверов, предлагающий самые современные технологии для всех рабочих нагрузок, не имеющую аналогов сеть и подход, ориентированный на потребности своих клиентов. В активе DataPacket имеется более 3000 «голых металлов» с неразделенными восходящим...
CacheFly
cachefly.com
Побеждайте конкурентов за счет более быстрой доставки контента в любую точку мира! CacheFly предоставляет надежные решения CDN, полностью адаптированные к вашему бизнесу.
appfleet
appfleet.com
appfleet — это глобальная периферийная облачная платформа, которая позволяет предприятиям и разработчикам развертывать контейнеры и веб-приложения в нескольких местах одновременно. Платформа автоматически справляется со сложностями кластеризации, развертывания и балансировки нагрузки трафика.
TwicPics
twicpics.com
TwicPics упрощает управление изображениями и делает доступными все лучшие практики создания адаптивных веб-изображений с помощью всего лишь нескольких строк кода. Легко интегрируемый, TwicPics выполняет оптимизацию изображений «на лету» в соответствии с контекстом браузера. Он заботится об изменении...
YOTTAA
yottaa.com
YOTTAA является лидером в области скорости сайта электронной коммерции и конверсии покупателей, что позволяет вам оптимизировать загрузку всех сторонних технологий, изображений и других цифровых элементов на ваш сайт, чтобы значительно увеличить скорость сайта и онлайн-доходы. YOTTAA поддерживает бо...
Edgio
edg.io
Edgio (NASDAQ: EGIO) помогает компаниям предоставлять онлайн-опыт и контент быстрее, безопаснее и с большим контролем. Наша глобально масштабируемая периферийная сеть, удобная для разработчиков, в сочетании с нашими полностью интегрированными приложениями и мультимедийными решениями обеспечивает еди...
Transloadit
transloadit.com
Transloadit — это самый продвинутый API для загрузки и обработки файлов. Им управляют те же люди, которые создали Таса и Аппи. Их рабочие процессы позволяют обрабатывать сотни тысяч файлов во многих вариантах с помощью одного вызова API. Эти файлы можно фильтровать по типу и метаданным, а затем эксп...
Rocket.net
rocket.net
Rocket.net — это универсальное решение для управляемого хостинга WordPress. Платформа Rocket.net была разработана с нуля для максимизации производительности и безопасности веб-сайтов любого размера.