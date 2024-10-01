Альтернативы - CDNetworks

Netlify

Netlify

netlify.com

Netlify — это компания облачных вычислений, базирующаяся в Сан-Франциско, которая предлагает хостинг и бессерверные серверные услуги для веб-приложений и статических веб-сайтов. Его функции включают в себя непрерывное развертывание из Git через Netlify Edge, глобальную сетевую инфраструктуру достав...

Vercel

Vercel

vercel.com

Frontend Cloud от Vercel предоставляет разработчикам опыт и инфраструктуру для создания, масштабирования и защиты более быстрого и персонализированного Интернета. Предоставляя набор инструментов, который нравится командам внешнего интерфейса, и предоставляя глобальную периферийную инфраструктуру, Ve...

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

Alibaba Cloud — одна из крупнейших в мире компаний, занимающихся облачными вычислениями, предоставляющая масштабируемые, безопасные и надежные услуги облачных вычислений по всему миру для ускорения цифровизации благодаря комплексным облачным продуктам и решениям.

BunnyCDN

BunnyCDN

bunny.net

Bunny.net — это простая, но мощная платформа доставки контента, предлагающая молниеносную производительность за небольшую часть стоимости с бесплатными SSL, Brotli, HTTP/2 и 100% оплатой по мере использования.

Vodlix

Vodlix

vodlix.com

Vodlix — это платформа потокового видео и OTT (Over-The-Top) с белой этикеткой, которая предлагает облачные решения для нужд IPTV и VOD (видео по запросу). Оно позволяет предприятиям и частным лицам с легкостью создавать и запускать собственные службы потокового видео без необходимости создавать все...

StackPath

StackPath

stackpath.com

StackPath — американский поставщик платформ периферийных вычислений со штаб-квартирой в Далласе, штат Техас. Команду основателей возглавил Лэнс Кросби, который также стал сооснователем SoftLayer Technologies, приобретенной IBM в 2013 году.

ArvanCloud

ArvanCloud

arvancloud.com

ArvanCloud предлагает интегрированные облачные сервисы, такие как CDN, Cloud DNS, Cloud Security, облачный центр обработки данных, облачное хранилище, VoD, потоковое вещание в реальном времени и видеорекламу.

Sucuri

Sucuri

sucuri.net

Sucuri — компания, основанная Дэниелом Б. Сидом (основателем проекта OSSEC) в 2010 году. Мы очищаем и защищаем веб-сайты. Получите душевное спокойствие, защитив все свои веб-сайты. Мы исправляем взломы и предотвращаем будущие атаки. Облачная платформа для каждого сайта.

CDN77

CDN77

cdn77.com

CDN77 помогает самым востребованным и широко доступным веб-сайтам и приложениям в мире предоставлять наилучшие возможности онлайн-опыта более чем миллиарду пользователей ежемесячно. Каждую секунду мы получаем более 9 000 000 HTTP-запросов. Ежедневно мы регистрируем пики трафика более 55 Тбит/с. И ка...

Bytescale

Bytescale

bytescale.com

Байтовое масштабирование — лучший способ предоставления изображений, видео и аудио для веб-приложений. Включает: быстрый CDN, API-интерфейсы хранилища и обработки мультимедиа.

NitroPack

NitroPack

nitropack.io

NitroPack — это ведущее комплексное решение для повышения скорости сайта, которое оптимизирует более 190 000 веб-сайтов по всему миру. NitroPack сочетает в себе все функции, которые могут понадобиться владельцу веб-сайта для ускорения работы сайта, передачи основных веб-показателей и увеличения конв...

Medianova

Medianova

medianova.com

Medianova предоставляет глобальные решения CDN и облачные платформы, имеющие опыт потоковой передачи, кодирования, кэширования, микрокэширования, гибридного CDN и ускорения веб-сайтов. Medianova, присутствующая в 20 странах и использующая 100% SSD-сети Anycast, является одной из самых быстрых https-...

Mlytics

Mlytics

mlytics.com

Мы представляем себе более надежный, быстрый и безопасный интернет-мир с возможностями и прозрачностью. Mlytics использует интеллектуальное решение Multi CDN, которое помогает повысить производительность вашего веб-сайта во всем мире и предотвратить простои. Мы разработали уникальную платформу предо...

KeyCDN

KeyCDN

keycdn.com

KeyCDN — это простая, быстрая и надежная сеть доставки контента с более чем 25 точками POP, стратегически расположенными по всему миру. KeyCDN предлагает самую низкую цену — 0,04 доллара США за ГБ (каждый регион), оплату по мере использования и множество расширенных функций, таких как поддержка HTTP...

ImageEngine

ImageEngine

imageengine.io

Увеличьте скорость сайта с помощью автоматической оптимизации изображений: Уменьшите время загрузки страниц за счет оптимизации изображений, адаптированных к устройству конечного пользователя, с помощью нашей CDN изображений с учетом устройства. Начните 30-дневную бесплатную пробную версию без кред...

Filestack

Filestack

filestack.com

Filestack — оптимальная служба обработки файлов для разработчиков. Легко загружайте файлы в свое приложение в 3,6 раза быстрее и в 100 раз надежнее. Эти загруженные файлы затем можно легко преобразовать между типами файлов без потери качества. Filestack обеспечивает оперативную, надежную и безопасну...

Akamai

Akamai

akamai.com

Akamai — ведущий поставщик сети доставки контента (CDN) и облачных услуг, который фокусируется на оптимизации онлайн-опыта для пользователей и предприятий. Ключевые особенности: * Доставка контента: Akamai ускоряет доставку веб-контента и приложений, обеспечивая быстрый и надежный доступ для пользо...

AccuWeb Hosting

AccuWeb Hosting

accuwebhosting.com

AccuWeb Hosting, основанная в 2003 году, представляет собой веб-хостинговую компанию в Олд-Таппане, штат Нью-Джерси (США), предоставляющую наиболее доступные и надежные решения веб-хостинга клиентам по всему миру. AccuWeb Hosting — это частная компания без долгов с более чем 14-летним опытом работы....

Pinata

Pinata

pinata.cloud

Pinata упрощает загрузку в IPFS и получение контента из сети с невероятной скоростью благодаря выделенным шлюзам.

Imperva

Imperva

imperva.com

Imperva Incapsula предоставляет брандмауэр веб-приложений корпоративного уровня для защиты вашего сайта от новейших угроз, интеллектуальные и мгновенно эффективные 360-градусные анти-DDoS-решения (уровни 3-4 и 7), глобальную CDN для ускорения скорости загрузки вашего сайта. и минимизировать использо...

Chinafy

Chinafy

chinafy.com

Chinafy — это платформа на базе SaaS, которая модернизирует и перепроектирует веб-сайты для достижения более высокой производительности в Интернете. На сегодняшний день это единственная платформа веб-совместимости, которая способна обеспечить производительность практически на суше и за рубежом. Плат...

echo3D

echo3D

echo3d.com

echo3D (www.echo3D.com) — это платформа управления 3D-активами, позволяющая разработчикам и компаниям хранить, защищать и обмениваться 3D-контентом в режиме реального времени в своей организации и за ее пределами. Мы предлагаем систему управления 3D-контентом (CMS) и сеть доставки (CDN), инструменты...

DataPacket

DataPacket

datapacket.com

DataPacket — ведущий мировой игрок в области выделенных серверов, предлагающий самые современные технологии для всех рабочих нагрузок, не имеющую аналогов сеть и подход, ориентированный на потребности своих клиентов. В активе DataPacket имеется более 3000 «голых металлов» с неразделенными восходящим...

CacheFly

CacheFly

cachefly.com

Побеждайте конкурентов за счет более быстрой доставки контента в любую точку мира! CacheFly предоставляет надежные решения CDN, полностью адаптированные к вашему бизнесу.

appfleet

appfleet

appfleet.com

appfleet — это глобальная периферийная облачная платформа, которая позволяет предприятиям и разработчикам развертывать контейнеры и веб-приложения в нескольких местах одновременно. Платформа автоматически справляется со сложностями кластеризации, развертывания и балансировки нагрузки трафика.

TwicPics

TwicPics

twicpics.com

TwicPics упрощает управление изображениями и делает доступными все лучшие практики создания адаптивных веб-изображений с помощью всего лишь нескольких строк кода. Легко интегрируемый, TwicPics выполняет оптимизацию изображений «на лету» в соответствии с контекстом браузера. Он заботится об изменении...

YOTTAA

YOTTAA

yottaa.com

YOTTAA является лидером в области скорости сайта электронной коммерции и конверсии покупателей, что позволяет вам оптимизировать загрузку всех сторонних технологий, изображений и других цифровых элементов на ваш сайт, чтобы значительно увеличить скорость сайта и онлайн-доходы. YOTTAA поддерживает бо...

Edgio

Edgio

edg.io

Edgio (NASDAQ: EGIO) помогает компаниям предоставлять онлайн-опыт и контент быстрее, безопаснее и с большим контролем. Наша глобально масштабируемая периферийная сеть, удобная для разработчиков, в сочетании с нашими полностью интегрированными приложениями и мультимедийными решениями обеспечивает еди...

Transloadit

Transloadit

transloadit.com

Transloadit — это самый продвинутый API для загрузки и обработки файлов. Им управляют те же люди, которые создали Таса и Аппи. Их рабочие процессы позволяют обрабатывать сотни тысяч файлов во многих вариантах с помощью одного вызова API. Эти файлы можно фильтровать по типу и метаданным, а затем эксп...

Rocket.net

Rocket.net

rocket.net

Rocket.net — это универсальное решение для управляемого хостинга WordPress. Платформа Rocket.net была разработана с нуля для максимизации производительности и безопасности веб-сайтов любого размера.

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