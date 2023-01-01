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Веб-сайт: cloudflare.com

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Cloudflare, Inc. — американская компания, занимающаяся веб-инфраструктурой и безопасностью веб-сайтов, предоставляющая услуги сети доставки контента, смягчения последствий DDoS, интернет-безопасности и услуг распределенных серверов доменных имен. Службы Cloudflare находятся между посетителем веб-сайта и хостинг-провайдером пользователя Cloudflare, выступая в качестве обратного прокси-сервера для веб-сайтов. Штаб-квартира Cloudflare находится в Сан-Франциско. Cloudflare столкнулась с несколькими разногласиями по поводу своего нежелания отслеживать контент, распространяемый через его сеть. Эту позицию компания отстаивала, основываясь на принципе свободы слова. Cloudflare заявила, что будет «продолжать соблюдать закон» и «обслуживать всех клиентов», пояснив далее, что «наша надлежащая роль — это не роль интернет-цензора». Эти разногласия были связаны с политикой нейтралитета контента Cloudflare и последующим использованием ее услуг многочисленными спорными веб-сайтами, включая The Daily Stormer и 8chan, имиджборд, который был связан с многочисленными массовыми расстрелами в Соединенных Штатах и ​​​​стрельбами в мечети Крайстчерча в Новой Зеландии. Под давлением общественности Cloudflare прекратила предоставление услуг The Daily Stormer в 2017 году и 8chan после стрельбы в Эль-Пасо в 2019 году.

Веб-сайт: cloudflare.com

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