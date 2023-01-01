WebCatalog
Control D

Control D

controld.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Control D в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Занимайтесь своим делом. Control D — это служба DNS, которая повышает вашу конфиденциальность и производительность. Блокируйте нежелательный контент, подделывайте свое местоположение и работайте в Интернете быстрее.

Веб-сайт: controld.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Control D, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

SourceForge

SourceForge

sourceforge.net

Twake

Twake

twake.app

Vennly Dashboard

Vennly Dashboard

vennly.co

Vennly Studio

Vennly Studio

vennly.co

Yahoo OneSearch

Yahoo OneSearch

onesearch.com

EVAN360

EVAN360

evan360.com

Budibase

Budibase

budibase.com

TravelTime

TravelTime

traveltime.com

Mr D Food

Mr D Food

mrdfood.com

Beetexting

Beetexting

beetexting.com

CacheFly

CacheFly

cachefly.com

MindMelo

MindMelo

mindmelo.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности