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Splashtop

Splashtop

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Веб-сайт: splashtop.com

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Splashtop — это семейство программного обеспечения для удаленного рабочего стола и программного обеспечения удаленной поддержки, разработанное Splashtop Inc. Splashtop позволяет пользователям удаленно получать доступ к компьютерам или удаленно поддерживать их с настольных и мобильных устройств. Splashtop обеспечивает удаленный доступ к компьютеру для предприятий, ИТ-поддержки и справочных служб, MSP и образовательных учреждений.

Веб-сайт: splashtop.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Splashtop, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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