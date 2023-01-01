Splashtop — это семейство программного обеспечения для удаленного рабочего стола и программного обеспечения удаленной поддержки, разработанное Splashtop Inc. Splashtop позволяет пользователям удаленно получать доступ к компьютерам или удаленно поддерживать их с настольных и мобильных устройств. Splashtop обеспечивает удаленный доступ к компьютеру для предприятий, ИТ-поддержки и справочных служб, MSP и образовательных учреждений.

Веб-сайт: splashtop.com

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