Nexetic Shield — это облачная служба резервного копирования, которая предлагает неограниченное резервное копирование данных вашей компании. Наша служба резервного копирования автоматически создает резервные копии всех ваших файлов и изменений файлов, содержащихся на вашем компьютере. Если ваш корпоративный ноутбук или настольный компьютер поврежден, утерян или украден, или вы просто хотите повернуть время вспять, вы можете восстановить все одним нажатием кнопки. Все данные, которые мы резервируем, также можно восстановить на другой компьютер. Щит работает полностью автономно. Резервная копия ваших данных всегда создается без участия пользователя. При использовании Shield вам никогда не придется беспокоиться о потере важных данных вашего бизнеса. Ключевая особенность * Непрерывное резервное копирование рабочего стола и ноутбука. * Неограниченные данные – неограниченное количество версий файлов * Простое восстановление за 1 шаг – возвращение в исходное местоположение. * Нулевые ограничения пропускной способности | Максимальная скорость загрузки * Хранение удаленных файлов в течение 1 года. * Данные хранятся в Финляндии (не в США). * В соответствии с политикой безопасности данных ЕС. * Оборудование корпоративного уровня * Доступная масштабируемость * Данные зашифрованы с помощью технологии AES 256.

Веб-сайт: nexetic.com

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