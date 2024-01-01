IBackup — это простое онлайн-решение для резервного копирования файлов, которое позволяет пользователям создавать резервные копии неограниченного количества ПК, компьютеров Mac и устройств Linux в одной учетной записи. IBackup, интегрированное онлайн-решение для хранения резервных копий, включает в себя приложения, которые обеспечивают автоматическое планирование резервного копирования, сжатие данных, шифрование, инкрементальное резервное копирование после первоначального полного резервного копирования, управление версиями и безопасное локальное резервное копирование. IBackup поддерживает резервное копирование открытых файлов, резервное копирование состояния системы, а также резервное копирование работающих серверов и баз данных — MS SQL Server, MS Exchange Server, Hyper-V, MS SharePoint Server и Oracle Server.

Веб-сайт: ibackup.com

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