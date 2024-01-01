Ottomatik — это услуга типа «Резервное копирование как услуга» (BaaS), что означает, что вам нужно будет установить их агент на свои серверы и управлять резервными копиями данных из их панели администратора. Ottomatik — платная услуга, но существует и бесплатная опция, подходящая для пользователей, имеющих только один сервер. Таким образом, при бесплатном использовании вы можете создать задание резервного копирования с максимальной частотой резервного копирования один раз в день и при этом иметь поддержку отправки данных резервного копирования в ваши учетные записи хранения, такие как Google Drive, Amazon S3 и т. д. Однако для более важных веб-сайтов и серверов вы можете рассмотреть возможность использования пакета Professional, который позволяет выполнять больше заданий резервного копирования и максимальную частоту резервного копирования каждые 5 минут, обеспечивая резервное копирование данных в реальном времени.

Веб-сайт: ottomatik.io

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