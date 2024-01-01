YesBackup

YesBackup

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Веб-сайт: yesbackup.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

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YesBackup позволяет вам получать доступ к файлам резервных копий на ходу с помощью вашего устройства Android. Просматривайте и делитесь своими фотографиями и документами, транслируйте музыку, синхронизируйте файлы и смотрите видео в любом месте и в любое время, подключенное к беспроводной сети или 3G. В дополнение ко всем этим замечательным функциям вы можете мгновенно писать заметки, рисовать на ходу и делать фотографии через приложение. Загрузите свои фотографии прямо в папку синхронизации YesBackup или опубликуйте их прямо в Facebook или Twitter и поделитесь ими со всеми своими друзьями. Приложение YesBackup доставит ваши файлы и фотографии всегда под рукой, когда они вам понадобятся. Будь то презентация работы или показ фотографий близким, никогда больше не оставайтесь без документа! Если у вас нет учетной записи YesBackup, легко зарегистрируйтесь в приложении и воспользуйтесь нашим бесплатным пробным пространством для хранения. Чтобы получить максимальную отдачу от YesBackup, загрузите настольное приложение на свой ПК или Mac и автоматически создайте резервные копии файлов. Благодаря YesBackup вам больше не о чем беспокоиться.
Категории:
Productivity
Программное обеспечение для онлайн-резервного копирования

Веб-сайт: yesbackup.com

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