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Fauna

Fauna

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: fauna.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Fauna — это гибкая, удобная для разработчиков транзакционная база данных, предоставляемая вам в виде безопасного веб-API. Никогда больше не беспокойтесь о подготовке, обслуживании, масштабировании, сегментировании, репликации или корректности базы данных.

Веб-сайт: fauna.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Fauna, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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