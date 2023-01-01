Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Fauna — это гибкая, удобная для разработчиков транзакционная база данных, предоставляемая вам в виде безопасного веб-API. Никогда больше не беспокойтесь о подготовке, обслуживании, масштабировании, сегментировании, репликации или корректности базы данных.

Веб-сайт: fauna.com

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