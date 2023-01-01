WebCatalog
PrinTrace

PrinTrace

printrace.eu

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для PrinTrace в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

PrintTrace, все в одном программном обеспечении управления. PrintTrace поможет вам составить расценки на типографские и полиграфические услуги. Имеются функции, предназначенные для указания цен на малые и большие форматы, офсетную и цифровую печать, вышивальные машины и раскройные столы. Вы больше никогда не услышите, как ваши клиенты говорят: «Вчера ваш коллега назвал мне другую цену». PrinTrace помогает избежать ошибок, помогая на этапе расчета с помощью пошаговых инструкций. PrinTrace — это облачное программное обеспечение, которое соответствует максимальным стандартам безопасности и позволяет вам всегда быть в курсе своего бизнеса, где бы вы ни находились. Благодаря облачной технологии вы можете подключаться к любым стационарным устройствам, таким как ПК, Mac, планшет и смартфон. Он всегда будет поддерживать высокий уровень производительности. Достаточно подключения к Интернету, и вы сразу же окажетесь в магазине! Используя PrinTrace, вы никогда не столкнетесь с проблемами, связанными с вирусами, резервным копированием данных и непрерывностью бизнеса.

Веб-сайт: printrace.eu

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением PrinTrace, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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