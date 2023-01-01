PrintTrace, все в одном программном обеспечении управления. PrintTrace поможет вам составить расценки на типографские и полиграфические услуги. Имеются функции, предназначенные для указания цен на малые и большие форматы, офсетную и цифровую печать, вышивальные машины и раскройные столы. Вы больше никогда не услышите, как ваши клиенты говорят: «Вчера ваш коллега назвал мне другую цену». PrinTrace помогает избежать ошибок, помогая на этапе расчета с помощью пошаговых инструкций. PrinTrace — это облачное программное обеспечение, которое соответствует максимальным стандартам безопасности и позволяет вам всегда быть в курсе своего бизнеса, где бы вы ни находились. Благодаря облачной технологии вы можете подключаться к любым стационарным устройствам, таким как ПК, Mac, планшет и смартфон. Он всегда будет поддерживать высокий уровень производительности. Достаточно подключения к Интернету, и вы сразу же окажетесь в магазине! Используя PrinTrace, вы никогда не столкнетесь с проблемами, связанными с вирусами, резервным копированием данных и непрерывностью бизнеса.

Веб-сайт: printrace.eu

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