Pro Backup

Pro Backup

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Веб-сайт: probackup.io

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Pro Backup — это безопасное и простое в использовании приложение для резервного копирования популярных облачных приложений, таких как Airtable, Asana, ClickUp, monday.com и Trello. Использование облачного приложения для управления вашим бизнесом может быть довольно пугающим, поскольку часто очень легко удалить критически важную для бизнеса информацию. Имея надежную независимую резервную копию ваших облачных данных, вы защищаете свою команду от случайного или злонамеренного удаления или других наихудших сценариев. Ключевая особенность: * Простота использования: настройте соединение с облачным приложением, а мы позаботимся обо всем остальном. Создание и запуск резервных копий занимает всего 1 минуту. * Снимки: находите и загружайте снимки различных типов данных, таких как задачи, проекты, комментарии, настраиваемые поля и т. д. * Восстановление: восстановление данных путем создания копий из резервной копии данных всего за несколько кликов. * Безопасно: мы храним ваши данные в зашифрованных файлах. Мы храним все в ЕС и соблюдаем все законы GDPR.
Категории:
Business
Программное обеспечение для онлайн-резервного копирования

Веб-сайт: probackup.io

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Backblaze

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