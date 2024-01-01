CloudPockets

Канадские облачные резервные копии Облачное резервное копирование бизнес-уровня, которое обеспечивает 100% хранение ваших данных в Канаде. Мы ориентированы на малый бизнес по всей Канаде и предоставляем надежный и безопасный программный клиент резервного копирования, не требующий оборудования или первоначальных затрат. Это гибридное резервное копирование, которое позволяет выполнять резервное копирование как локально, так и в облаке. Наш клиент включает агенты для Exchange, SQL, MySQL, Oracle, Lotus Notes и работает на Windows, Mac или Linux. Хостинг веб-сайтов Хостинг веб-сайтов, ориентированный на удовлетворение потребностей клиентов веб-разработчиков или дизайнеров. мы обеспечиваем базовую поддержку, необходимую их клиентам, чтобы они могли сосредоточиться на том, в чем они хороши.

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