Cloudback

Cloudback

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Веб-сайт: cloudback.it

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Cloudback — это комплексное решение для защиты ваших репозиториев. Автоматическое ежедневное резервное копирование и мгновенное восстановление ваших репозиториев GitHub, метаданных и даже LFS. Резервное копирование в любое хранилище. * SOC2 в разработке * Автоматическое резервное копирование * Самодостаточные ZIP-архивы, защищенные паролем и шифрованием AES-256. * Клиентские хранилища: S3, OneDrive, Azure, GCP, Wasabi, Alibaba и т. д. * Облачные хранилища: США, ЕС, Великобритания, Азия. * Дедупликация данных * Репликация резервной копии * Журнал аудита * Мгновенные уведомления по электронной почте и в мессенджерах: Slack, MS Teams, Discord. * Блокировка объектов AWS S3 и поддержка тегов * И многое другое
Категории:
Business
Программное обеспечение для онлайн-резервного копирования

Веб-сайт: cloudback.it

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Cloudback, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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Multcloud

Multcloud

multcloud.com

IONOS

IONOS

ionos.com

Backblaze

Backblaze

backblaze.com

Sync

Sync

sync.com

IDrive

IDrive

idrive.com

NinjaRMM

NinjaRMM

ninjaone.com

OpenDrive

OpenDrive

opendrive.com

Datto

Datto

datto.com

Aruba Cloud

Aruba Cloud

arubacloud.com

SugarSync

SugarSync

sugarsync.com

SimpleBackups

SimpleBackups

simplebackups.com

Carbonite

Carbonite

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ibackup.com

CloudAlly

CloudAlly

cloudally.com

FileSend

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standardnotes.org

Gitter

Gitter

gitter.im

Xopero

Xopero

xopero.com

PrivateBin

PrivateBin

privatebin.net

Val Town

Val Town

val.town

Linux Academy

Linux Academy

linuxacademy.com

IONOS

IONOS

ionos.com

Cloudflare R2

Cloudflare R2

cloudflare.com

OwnBackup

OwnBackup

ownbackup.com

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