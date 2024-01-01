Cloudback — это комплексное решение для защиты ваших репозиториев. Автоматическое ежедневное резервное копирование и мгновенное восстановление ваших репозиториев GitHub, метаданных и даже LFS. Резервное копирование в любое хранилище. * SOC2 в разработке * Автоматическое резервное копирование * Самодостаточные ZIP-архивы, защищенные паролем и шифрованием AES-256. * Клиентские хранилища: S3, OneDrive, Azure, GCP, Wasabi, Alibaba и т. д. * Облачные хранилища: США, ЕС, Великобритания, Азия. * Дедупликация данных * Репликация резервной копии * Журнал аудита * Мгновенные уведомления по электронной почте и в мессенджерах: Slack, MS Teams, Discord. * Блокировка объектов AWS S3 и поддержка тегов * И многое другое

Веб-сайт: cloudback.it

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