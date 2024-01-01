Clumio помогает организациям упростить защиту данных в AWS. Его безопасное решение SaaS с воздушным зазором позволяет организациям соблюдать строгие требования соответствия, выполнять резервное копирование и восстановление данных за считанные минуты, а также получать лучшую прозрачность для оптимизации затрат на облачное хранилище. Clumio, созданный как облачное SaaS-решение, не требует развертывания программного или аппаратного обеспечения, чтобы начать защиту данных Amazon S3. Клиенты просто подключают свою среду AWS к сервису Clumio с помощью безопасного метода аутентификации. Классификация данных может быть достигнута с помощью функции группы защиты Clumio, которая позволяет выполнять резервное копирование или исключать из резервного копирования определенные объекты S3. Применяя глобальные политики к группам защиты, создаются резервные копии на основе соответствия требованиям, которые затем отслеживаются с помощью интуитивно понятных отчетов и упреждающих оповещений. Резервные копии Clumio для Amazon S3 хранятся за пределами учетной записи AWS клиента, являются неизменяемыми и не могут быть удалены. Интуитивно понятные возможности поиска и просмотра помогают выполнять быстрое выборочное восстановление по сегментам и регионам AWS. Резервные копии Clumio оптимизированы по затратам за счет устранения любых накладных расходов, связанных с управлением версиями объектов, и небольших затрат на файлы.

Веб-сайт: clumio.com

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