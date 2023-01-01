В 4 раза быстрее. на 50% дешевле. OtterTune использует искусственный интеллект для оптимизации производительности ваших баз данных Amazon RDS и Aurora и снижения затрат на AWS.

Веб-сайт: ottertune.com

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