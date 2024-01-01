GitHub Actions - High-performance runners, Half the cost Blacksmith runs on cutting-edge gaming CPUs instead of decade-old server hardware. Get faster and cheaper builds with a one-line change. It's that easy.

Веб-сайт: blacksmith.sh

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