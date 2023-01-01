Alibaba Cloud EDS

Elastic Desktop Service — удобное и безопасное облачное решение «Рабочий стол как услуга» (DaaS). EDS обеспечивает быстрое и удобное создание и развертывание, а также централизованное управление и эксплуатацию и обслуживание настольных сред. Вы можете быстро создать безопасный, высокопроизводительный и экономичный облачный рабочий стол, не делая крупных первоначальных инвестиций в оборудование. EDS широко применяется в таких областях, как финансы, дизайн, видео и образование, где предъявляются высокие требования к безопасному управлению и контролю данных, а также к высокопроизводительным вычислениям.

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