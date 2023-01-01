WebCatalog
Kingsoft Cloud

Kingsoft Cloud

ksyun.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Kingsoft Cloud в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Kingsoft Cloud — один из ведущих мировых поставщиков услуг облачных вычислений.

Веб-сайт: ksyun.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Kingsoft Cloud, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Fuga Cloud

Fuga Cloud

my.fuga.cloud

Naver Cloud

Naver Cloud

auth.ncloud.com

IBM Cloud

IBM Cloud

cloud.ibm.com

Aruba Cloud

Aruba Cloud

arubacloud.com

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

console.cloud.google.com

Oracle Cloud Infrastructure

Oracle Cloud Infrastructure

cloud.oracle.com

ServiceTitan

ServiceTitan

go.servicetitan.com

OVHcloud

OVHcloud

ovhcloud.com

Amazon

Amazon

Space

Alibaba Cloud EDS

Alibaba Cloud EDS

eds.aliyun.com

Cloud Academy

Cloud Academy

cloudacademy.com

ALLDATA

ALLDATA

my.alldata.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности