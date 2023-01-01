Scoop — это простое и мощное программное обеспечение для управления и автоматизации работ для новых энергетических проектов, включая установку солнечных батарей, эксплуатацию и обслуживание солнечных батарей, управление солнечными проектами и обслуживание ветряных электростанций. Scoop позволяет вашей команде работать с максимальной производительностью благодаря настраиваемым шаблонам лучших отраслевых приложений прямо на их мобильных устройствах.

Веб-сайт: scoop.solar

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