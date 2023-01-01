Тест скорости M-Lab обеспечивает расширенную диагностику производительности вашего широкополосного соединения посредством быстрых измерений. Measurement Lab (M-Lab) предоставляет самую большую на планете коллекцию открытых данных о производительности Интернета. Являясь консорциумом партнеров по исследованиям, промышленности и общественным интересам, M-Lab стремится предоставить экосистему для открытого и поддающегося проверке измерения производительности глобальной сети.

Веб-сайт: measurementlab.net

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением M-Lab Speed Test, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.