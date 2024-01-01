Xopero

Xopero

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Xopero ONE Backup & Recovery — это решение для защиты данных корпоративного уровня для вашей VMware, которое отличается простотой, экономичностью и надежностью и отвечает ожиданиям самых требовательных виртуальных и гибридных сред. Функции * Безагентное автоматическое резервное копирование * Расширенные схемы резервного копирования и настройки * Варианты нескольких хранилищ (Xopero Cloud, AWS Storage, Wasabi Cloud, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure Blob Storage и все S3-совместимые облака или локальные дисковые ресурсы, SMB, NFS, CIFS) * Дедупликация и репликация * Несколько вариантов восстановления: фрагментарное восстановление данных резервной копии целых машин, мгновенная загрузка виртуальной машины или выполнение миграции в другую среду виртуальной машины. * Тестовое восстановление: установите план и график восстановления для автоматического восстановления последней копии всей машины или запустите виртуальные машины непосредственно из резервной копии для проверки производительности.
Категории:
Business
Программное обеспечение для онлайн-резервного копирования

Веб-сайт: xopero.com

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