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Xopero ONE Backup & Recovery — это решение для защиты данных корпоративного уровня для вашей VMware, которое отличается простотой, экономичностью и надежностью и отвечает ожиданиям самых требовательных виртуальных и гибридных сред.
Функции
* Безагентное автоматическое резервное копирование
* Расширенные схемы резервного копирования и настройки
* Варианты нескольких хранилищ (Xopero Cloud, AWS Storage, Wasabi Cloud, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure Blob Storage и все S3-совместимые облака или локальные дисковые ресурсы, SMB, NFS, CIFS)
* Дедупликация и репликация
* Несколько вариантов восстановления: фрагментарное восстановление данных резервной копии целых машин, мгновенная загрузка виртуальной машины или выполнение миграции в другую среду виртуальной машины.
* Тестовое восстановление: установите план и график восстановления для автоматического восстановления последней копии всей машины или запустите виртуальные машины непосредственно из резервной копии для проверки производительности.
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