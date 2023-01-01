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Matterport

Matterport

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Веб-сайт: matterport.com

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Наши 3D-камеры и программная платформа для виртуальных туров помогут вам оцифровать ваше здание, автоматически создавать 3D-туры, фотографии качества печати 4K, схематические планы этажей, файлы OBJ, облака точек, видео и многое другое.

Веб-сайт: matterport.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Matterport, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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