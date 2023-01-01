Shape — это специальное программное обеспечение для автоматизации продаж и маркетинга, которое поставляется со встроенными функциями, которые можно настроить для любого бизнеса. Простой в использовании интерфейс расширяет возможности ваших команд и объединяет все аспекты вашего бизнеса на одной платформе искусственного интеллекта. Shape Software предоставляет вашим командам пространство для совместной работы, позволяющее им оставаться согласованными и эффективными во всем, что они делают, будь то оптимизация вашей воронки продаж, привлечение большего количества потенциальных клиентов с помощью маркетинговых последовательностей и цифровой рекламы, развитие отношений с клиентами, бесперебойное общение или отслеживание проектов. Начните увеличивать свой доход с помощью Shape сегодня.

Веб-сайт: setshape.com

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