Ready For Social

В основе всего, что мы делаем, лежит наша программная платформа ReadyForSocial. С его помощью мы даем возможность вашим командам #маркетинга и #продаж более эффективно общаться с клиентами B2B. С помощью #SocialSelling мы помогаем специалистам по продажам стать актуальными в #SocialMedia, чтобы они могли успешно общаться и взаимодействовать со своими клиентами, потенциальными клиентами и партнерами. Наше программное обеспечение для социальных сетей имеет проверенную и измеримую рентабельность инвестиций, увеличивающую доходы и эффективность продаж.

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Веб-сайт: readyforsocial.com

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