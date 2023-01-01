SchoolGrid предоставляет программное обеспечение для управления кухней начальным и средним школам, а также предприятиям общественного питания в государственном секторе. Если вы хотите сделать свои услуги общественного питания более прибыльными, читайте дальше, поскольку у нас есть проверенный опыт: - Увеличение потребления пищи, производительности и эффективности и - Сокращение расходов на персонал и продукты питания, а также пищевых отходов

Веб-сайт: schoolgrid.co.uk

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