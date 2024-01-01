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SocketLabs

SocketLabs

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Веб-сайт: socketlabs.com

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Электронная почта — это то, что мы делаем. Обеспечение доставки ваших сообщений является нашим главным приоритетом. Наше обещание — это исключительное обслуживание. Мы потратили более 15 лет на совершенствование искусства и науки простой и надежной доставки вашей электронной почты. Независимо от размера и сложности вашего бизнеса, у нас есть технологии, отчеты и ресурсы поддержки, которые помогут максимизировать успех вашей электронной почты. Ищете простой опыт без головной боли? Мы нашли правильный баланс между многофункциональным решением для доставки исходящей почты, простым в использовании интерфейсом панели управления и еще более простой настройкой. Вы можете настроить и начать работу за считанные минуты. Наша запатентованная технология сервера электронной почты, расширенная аналитика и персонализированная поддержка клиентов — это то, что помогает SocketLabs обеспечить максимальное качество обслуживания клиентов. Наши продукты и услуги гарантируют, что вы сможете: - Доставить важную маркетинговую и транзакционную электронную почту в почтовый ящик - Получить подробную визуальную информацию об эффективности вашей электронной почты по всем ключевым показателям эффективности - В случае возникновения проблемы обратиться к нашим экспертам по доставке электронной почты - Сэкономить время и деньги, используя эффективную и надежную инфраструктуру электронной почты SocketLabs. Собирайте и храните электронную почту, не выходя из нашей высокозащищенной и соответствующей требованиям системы электронной почты. В SocketLabs мы знаем, насколько важна электронная почта для вашего бизнеса, поэтому совершенствуем «науку попадания в почтовый ящик». это наша страсть.

Категории:

Business
Программное обеспечение для отслеживания электронной почты
Инструменты доставки электронной почты
Программное обеспечение для электронного маркетинга
Программное обеспечение для транзакционной электронной почты

Веб-сайт: socketlabs.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением SocketLabs, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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AWS Console

AWS Console

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Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Square

Square

squareup.com

Pipedrive

Pipedrive

pipedrive.com

Odoo

Odoo

odoo.com

Brevo

Brevo

brevo.com

Outreach

Outreach

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Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Bigin

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