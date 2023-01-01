Life360 Inc. — базирующаяся в Сан-Франциско компания, занимающаяся информационными технологиями, которая предоставляет услуги на основе определения местоположения, включая обмен данными и уведомления, потребителям по всему миру. Его основной сервис называется Life360, приложение для семейной социальной сети, выпущенное в 2008 году. Это сервис на основе определения местоположения, предназначенный в первую очередь для того, чтобы дать возможность друзьям и членам семьи делиться своим местоположением друг с другом.

Веб-сайт: life360.com

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