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Life360

Life360

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Веб-сайт: life360.com

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Life360 Inc. — базирующаяся в Сан-Франциско компания, занимающаяся информационными технологиями, которая предоставляет услуги на основе определения местоположения, включая обмен данными и уведомления, потребителям по всему миру. Его основной сервис называется Life360, приложение для семейной социальной сети, выпущенное в 2008 году. Это сервис на основе определения местоположения, предназначенный в первую очередь для того, чтобы дать возможность друзьям и членам семьи делиться своим местоположением друг с другом.

Веб-сайт: life360.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Life360, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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