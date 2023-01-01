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Веб-сайт: pinterest.com

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Pinterest — это американская служба обмена изображениями и социальных сетей, предназначенная для сохранения и обнаружения информации (в частности, «идей») во Всемирной паутине с использованием изображений и, в меньшем масштабе, анимированных GIF-файлов и видео в форме досок для объявлений. Сайт был создан Беном Зильберманном, Полом Скиаррой и Эваном Шарпом, и по состоянию на август 2020 года у него было более 400 миллионов активных пользователей в месяц. Он управляется компанией Pinterest, Inc. со штаб-квартирой в Сан-Франциско.

Веб-сайт: pinterest.com

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