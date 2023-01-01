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Facebook Watch

Facebook Watch

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Facebook Watch — это американский сервис видео по запросу, которым управляет Facebook, Inc. О нем было объявлено 9 августа 2017 года, его первоначальная доступность состоится на следующий день, а к концу месяца он будет доступен всем пользователям в США.

Веб-сайт: facebook.com

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