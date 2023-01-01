Facebook (стилизованный под Facebook) — американская онлайн-социальная сеть и служба социальных сетей, базирующаяся в Менло-Парке, штат Калифорния, и флагманская служба одноименной компании Facebook, Inc. Она была основана Марком Цукербергом вместе с другими студентами Гарвардского колледжа и соседями по комнате. Эдуардо Саверин, Эндрю МакКоллум, Дастин Московиц и Крис Хьюз. Первоначально основатели ограничили членство в Facebook студентами Гарварда. Членство было расширено на Колумбию, Стэнфорд и Йель, а затем на остальную часть Лиги плюща, Массачусетский технологический институт и высшие учебные заведения в районе Бостона, затем на различные другие университеты и, наконец, на студентов старших классов. С 2006 года любому, кто утверждает, что ему исполнилось 13 лет, разрешено стать зарегистрированным пользователем Facebook, хотя это может варьироваться в зависимости от местных законов. Название происходит от каталогов в Facebook, которые часто дают студентам американских университетов. Доступ к Facebook можно получить с устройств, подключенных к Интернету, таких как персональные компьютеры, планшеты и смартфоны. После регистрации пользователи могут создать профиль, раскрывающий информацию о себе. Они могут публиковать текст, фотографии и мультимедиа, которые будут доступны другим пользователям, согласившимся стать их «друзьями», или, с другими настройками конфиденциальности, любому читателю. Пользователи также могут использовать различные встроенные приложения, присоединяться к группам по общим интересам, покупать и продавать товары или услуги на торговой площадке, а также получать уведомления о действиях своих друзей в Facebook и действиях на страницах Facebook, на которые они подписаны. Facebook заявил, что по состоянию на декабрь 2018 года у него было более 2,3 миллиарда активных пользователей в месяц, и это было самое загружаемое мобильное приложение 2010-х годов в мире. Facebook широко освещался в средствах массовой информации и вызывал множество споров, часто затрагивающих конфиденциальность пользователей (как в случае с скандал с данными Cambridge Analytica), политические манипуляции (как в случае с выборами в США в 2016 году), психологические эффекты, такие как зависимость и низкая самооценка, а также такой контент, как фейковые новости, теории заговора, нарушение авторских прав и разжигание ненависти. Комментаторы обвинили Facebook в добровольном содействии распространению такого контента.

Веб-сайт: facebook.com

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