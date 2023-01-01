WebCatalog
Dillinger

Dillinger

dillinger.io

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Dillinger в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Dillinger — это облачный онлайн-редактор Markdown, наполненный HTML5. Синхронизируйте с Dropbox, Github, Google Drive или OneDrive. Конвертируйте HTML в Markdown. 100% открытый исходный код!

Веб-сайт: dillinger.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Dillinger, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Multcloud

Multcloud

multcloud.com

StackEdit

StackEdit

stackedit.io

XMind

XMind

xmind.works

Koofr

Koofr

app.koofr.net

odrive

odrive

odrive.com

Google Cloud Shell

Google Cloud Shell

shell.cloud.google.com

GitHub Web Editor

GitHub Web Editor

github.dev

YugabyteDB

YugabyteDB

cloud.yugabyte.com

Etherpad

Etherpad

etherpad.org

AppSheet

AppSheet

appsheet.com

Keep

Keep

platform.keephq.dev

rollApp

rollApp

rollapp.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности