Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

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Smule – приложение для социального пения. Пойте миллионы песен и заводите друзей через музыку

Веб-сайт: smule.com

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