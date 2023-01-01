Apple Music — это служба потоковой передачи музыки и видео, разработанная Apple Inc. Пользователи выбирают музыку для потоковой передачи на свое устройство по требованию или могут слушать существующие плейлисты. В сервис также входят интернет-радиостанции Apple Music 1, Apple Music Hits и Apple Music Country, которые вещают в прямом эфире более чем в 200 странах 24 часа в сутки. Об услуге было объявлено 8 июня 2015 г., а запуск состоялся 30 июня 2015 г. Новые подписчики получают шестимесячный бесплатный пробный период, прежде чем для услуги потребуется ежемесячная подписка. Первоначально Apple Music была исключительно музыкальным сервисом, но в 2016 году начала расширяться и в сфере видео. Исполнительный директор Джимми Айовин заявил, что намерение сервиса состоит в том, чтобы стать «культурной платформой», и, как сообщается, Apple хочет, чтобы сервис был «универсальным магазином для поп культура". Компания активно инвестирует значительные средства в производство и закупку видеоконтента: как музыкальных клипов и концертных материалов, сопровождающих музыкальные релизы, так и веб-сериалов и художественных фильмов. Исходная версия Apple Music для iOS получила неоднозначные отзывы, при этом критика была направлена ​​​​в адрес пользовательского интерфейса, который был сочтен «неинтуитивным». Тем не менее, его хвалили за составление плейлистов, обширную библиотеку песен для потоковой передачи и интеграцию с другими устройствами и сервисами Apple. В iOS 10 приложение претерпело значительный редизайн, получившие положительные отзывы за обновленный интерфейс с меньшим беспорядком, улучшенную навигацию и больший упор на пользовательские библиотеки. Apple Music быстро завоевала популярность после своего запуска, преодолев отметку в 10 миллионов подписчиков всего за шесть месяцев. По состоянию на июнь 2019 года у сервиса 60 миллионов подписчиков по всему миру.

Веб-сайт: music.apple.com

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