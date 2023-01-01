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Apple Developer

Apple Developer

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Веб-сайт: apple.com

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Apple Developer — это веб-сайт Apple Inc., на котором представлены инструменты разработки программного обеспечения, интерфейсы прикладного программирования и технические ресурсы. Он содержит ресурсы, которые помогут разработчикам программного обеспечения писать программное обеспечение для платформ macOS, iOS, iPadOS, watchOS и tvOS.

Веб-сайт: apple.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Apple Developer, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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