Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Google Developers — это сайт Google, где представлены инструменты и платформы разработки программного обеспечения, интерфейсы прикладного программирования и технические ресурсы. Сайт содержит документацию по использованию инструментов и API-интерфейсов Google для разработчиков, включая дискуссионные группы и блоги для разработчиков, использующих продукты Google для разработчиков.

Веб-сайт: developers.google.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Google Developers, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.