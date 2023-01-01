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Google Developers

Google Developers

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Веб-сайт: developers.google.com

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Google Developers — это сайт Google, где представлены инструменты и платформы разработки программного обеспечения, интерфейсы прикладного программирования и технические ресурсы. Сайт содержит документацию по использованию инструментов и API-интерфейсов Google для разработчиков, включая дискуссионные группы и блоги для разработчиков, использующих продукты Google для разработчиков.

Веб-сайт: developers.google.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Google Developers, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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