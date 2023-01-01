AppSheet предоставляет платформу для разработки прикладного программного обеспечения без написания кода, которая позволяет пользователям создавать мобильные, планшетные и веб-приложения, используя такие источники данных, как Google Drive, DropBox, Office 365 и другие облачные платформы для работы с электронными таблицами и базами данных. Платформу можно использовать для широкого спектра бизнес-приложений, включая управление проектами, управление взаимоотношениями с клиентами, проверки на местах и ​​персонализированную отчетность. AppSheet была приобретена Google в январе 2020 года.

Веб-сайт: appsheet.com

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