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Nextcloud

Nextcloud

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Веб-сайт: nextcloud.org

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Nextcloud — это пакет клиент-серверного программного обеспечения для создания и использования файловых хостингов. Nextcloud бесплатен и имеет открытый исходный код, что означает, что любой может установить и использовать его на своих частных серверных устройствах. Приложение Nextcloud функционально аналогично Dropbox, Office 365 или Google Drive, но его можно использовать на домашних компьютерах или в качестве хостинга для хранения файлов за пределами предприятия. Функциональность Office ограничена серверами на базе x86/x64, поскольку OnlyOffice не поддерживает процессоры ARM. В отличие от проприетарных услуг открытая архитектура позволяет пользователям полностью контролировать свои данные. Первоначальный разработчик ownCloud Фрэнк Карличек отделил ownCloud и создал Nextcloud, который продолжает активно разрабатываться Карличеком и другими членами первоначальной команды ownCloud. 17 января 2020 года версия 18 была представлена ​​в Берлине под названием Nextcloud Hub. Впервые сюда был напрямую интегрирован офисный пакет (здесь OnlyOffice), и Nextcloud объявил своей целью прямую конкуренцию Microsoft Office 365 и Google Docs. Кроме того, в этот день было объявлено о партнерстве с Ionos.

Веб-сайт: nextcloud.org

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