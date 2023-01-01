Apple Music for Artists

Делайте свою музыку. Выбросьте свои песни из головы в мир. Теперь каждый может записывать звук студийного качества, выпускать новые треки и общаться с фанатами.

Веб-сайт: artists.apple.com

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