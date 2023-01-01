MyAnimeList, часто сокращенно MAL, представляет собой веб-сайт социальных сетей и приложений для социальной каталогизации аниме и манги, управляемый волонтерами. Сайт предоставляет своим пользователям систему в виде списка для систематизации и оценки аниме и манги.

Веб-сайт: myanimelist.net

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