Credo.ai

Credo.ai

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Веб-сайт: credo.ai

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Миссия Credo AI — дать предприятиям возможность ответственно создавать, внедрять, приобретать и использовать ИИ в больших масштабах. Передовая платформа управления искусственным интеллектом Credo AI автоматизирует надзор за использованием искусственного интеллекта и управление рисками, обеспечивая при этом соответствие нормативным требованиям новым глобальным стандартам, таким как Закон ЕС об искусственном интеллекте, NIST и ISO. Кредо ИИ позволяет людям контролировать ИИ для улучшения бизнеса и общества.
Категории:
Business
MLOps Platforms

Веб-сайт: credo.ai

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Databricks

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