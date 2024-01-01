Цель UXTesting — предложить разработчикам, дизайнерам и менеджерам инструмент мобильного тестирования и анализа поведения пользователей.

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Веб-сайт: uxtesting.io

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