WebCatalog

UXTesting

UXTesting

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: uxtesting.io

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для UXTesting в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Цель UXTesting — предложить разработчикам, дизайнерам и менеджерам инструмент мобильного тестирования и анализа поведения пользователей.

Категории:

Software Development
Программное обеспечение для исследования пользователей

Веб-сайт: uxtesting.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением UXTesting, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

Dovetail

Dovetail

dovetail.com

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Marker.io

Marker.io

marker.io

dscout

dscout

dscout.com

Maze

Maze

maze.co

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Prolific

prolific.co

HoneyStack

HoneyStack

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uxarmy.com

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