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UserPeek

UserPeek

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Веб-сайт: userpeek.com

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UserPeek представляет собой мощный инструмент для проведения удаленных юзабилити-тестов, предоставляя платформу, которая записывает подлинное взаимодействие пользователей с различными продуктами. Этот интуитивно понятный инструмент дает нефильтрованное представление о пути пользователя, что становится еще более эффективным благодаря расширенным возможностям тегов и аннотаций, упрощающим и ускоряющим оценку UX. Одной из примечательных особенностей UserPeek является разнообразная и инклюзивная группа тестировщиков, тщательно подобранная с учетом широкого спектра целевой демографии. Это позволяет получить полное представление о поведении и предпочтениях пользователей. Для оптимизации эффективности пользовательского тестирования UserPeek включает функцию автоматического преобразования речи в текст, позволяющую немедленно понимать отзывы пользователей. Уникальная функция Highlight Reel от UserPeek позволяет пользователям создавать убедительные презентации с ключевыми отрывками из видеороликов пользовательского тестирования, тем самым способствуя краткому и впечатляющему представлению важнейших взаимодействий и наблюдений пользователей. UserPeek представляет собой многофункциональный инструмент, идеально подходящий для различных отделов, включая дизайн и маркетинг. Он способствует быстрому принятию решений и предоставляет ценные данные для улучшения продуктов благодаря эффективной методологии сбора и анализа данных. Будучи важным игроком в сфере удаленного пользовательского тестирования, UserPeek меняет подходы компаний к пониманию и удовлетворению потребностей своих пользователей.

Категории:

Business
Программное обеспечение для исследования пользователей

Веб-сайт: userpeek.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением UserPeek, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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Qualtrics

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Hotjar

Hotjar

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Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Marker.io

Marker.io

marker.io

dscout

dscout

dscout.com

Maze

Maze

maze.co

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prolific.co

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HoneyStack

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User Interviews

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