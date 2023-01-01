UXSquid — это мощный метод и инструмент исследования пользователей, который позволяет оптимизировать дизайн вашего продукта, понимая потребности и поведение пользователей. Благодаря широкому спектру вопросов для интервью с пользователями и простой в использовании платформе UXSquid является идеальным решением для проведения эффективных и результативных UX-исследований.

Веб-сайт: uxsquid.com

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