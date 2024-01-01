В UX Metrics мы стремимся сделать инструменты онлайн-исследования пользователей доступными для всех. Наша удобная платформа спроектирована как самый простой на рынке инструмент для сортировки карточек и тестирования дерева без ущерба для мощных функций. Если вы UX-исследователь, дизайнер, менеджер по продукту или просто увлечены пониманием поведения пользователей, UX Metrics для вас. Что отличает нас от других, так это наша приверженность простоте и доступности. Мы считаем, что проведение исследования пользователей не должно быть сложным или дорогостоящим. Благодаря UX Metrics вам не нужно быть опытным исследователем UX, чтобы проводить исследования и получать четкие результаты. Наш интуитивно понятный интерфейс и пошаговые инструкции гарантируют, что даже новички смогут легко ориентироваться в этом процессе. Но пусть вас не обманывает наш удобный подход: UX Metrics — это мощный инструмент, который также подойдет опытным исследователям. Опытные профессионалы могут использовать наши расширенные функции для более точной настройки своих исследований и более глубокого изучения пользовательской информации. Благодаря нашему комплексному анализу и визуализации вы можете с уверенностью давать рекомендации на основе данных и принимать эффективные проектные решения. Мы понимаем важность доступности, особенно для небольших команд и стартапов. Вот почему UX Metrics предлагает тарифные планы, которые не обрушатся на ваши деньги. Вы можете получить доступ ко всем основным функциям и воспользоваться преимуществами нашей платформы, не тратя при этом свой бюджет. Итак, независимо от того, начинаете ли вы свое исследование пользователей или имеете за плечами многолетний опыт, UX Metrics всегда рядом, чтобы поддержать вас. Проводите исследования, получайте четкие результаты и с легкостью давайте уверенные рекомендации. Присоединяйтесь к нам сегодня и раскройте потенциал пользователей с помощью самого простого и доступного онлайн-инструмента для сортировки карточек и древовидного тестирования — UX Metrics.

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Веб-сайт: uxmetrics.com

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