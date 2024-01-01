Институт Бэймарда предоставляет вам более 130 000 часов крупномасштабных UX-исследований: вы узнаете, какие проекты вызывают проблемы с юзабилити, как создать «самый современный» пользовательский опыт и как эффективность вашего UX соотносится с ведущими в отрасли сайтами. Исследования публикуются в виде статей, тестов, тематических исследований UX, пошаговых руководств по дизайну страниц в обширном каталоге исследований Baymard Premium. Исследования Бэймарда используются более чем 3000 компаниями электронной коммерции, исследователями и UX-дизайнерами из более чем 80 стран и включают 71% всех компаний из списка Fortune 500, занимающихся электронной коммерцией (включая Google, Home Depot, Etsy, Nike и т. д.). )

Категории :

Веб-сайт: baymard.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Baymard, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.