Rapidusertests.com is an online usability service which enables companies to perform quick and easy optimization of their websites and apps. For 69€ per tester, product managers, marketeers and ux designers can get usability feedback to their website or advertisments. Due to an innovative screen recording technology, a hand-picked panel of test users, and a test creation process designed by usability experts, insightful usability tests can now be conducted quickly, pragmatically and cost-effectively.

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Веб-сайт: rapidusertests.com

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