Более быстрая адаптация продукта к рынку благодаря интервью с пользователями с помощью искусственного интеллекта. RhetorAI автоматизирует опросы пользователей для более быстрого соответствия продукта рынку. После того как вы создадите ссылку, наш ИИ будет доступен для опроса ваших пользователей 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и предоставит вам полезную информацию — так же, как исследователь продуктов ИИ.

Веб-сайт: rhetorai.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением RhetorAI, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.