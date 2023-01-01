WebCatalog

Альтернативы - RhetorAI

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

Инструменты тестирования и исследования юзабилити для улучшения качества обслуживания клиентов в Интернете от UserTesting, платформы Human Insight. Программное обеспечение G2 для CX №1 в отрасли.

Dovetail

Dovetail

dovetail.com

Dovetail помогает вам хранить, анализировать и совместно использовать исследования пользователей в одном месте, что позволяет легко видеть закономерности, узнавать мнения клиентов и решать, что делать дальше. В число наших клиентов входят Boston Consulting Group, Cisco, CSIRO, Deliveroo, Elsevier, K...

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics позволяет компаниям собирать и действовать на основе информации о клиентах, продуктах, бренде и опыте сотрудников в одном месте.

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Hotjar — компания по поведенческому анализу, которая анализирует использование веб-сайтов, предоставляя обратную связь с помощью таких инструментов, как тепловые карты, записи сеансов и опросы. Он работает с инструментами веб-аналитики, такими как Google Analytics, чтобы дать представление о том, ка...

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Платите по мере использования. Инструмент пользовательского тестирования без подписки или ежемесячной платы. Получите более подробную информацию от нашей группы высококачественных тестировщиков всего за 30 долларов США за тестировщика.

Marker.io

Marker.io

marker.io

Сообщения об ошибках не должны быть сложной задачей. Получайте отзывы клиентов и коллег о веб-сайте в свой любимый трекер ошибок, не сводя разработчиков с ума.

dscout

dscout

dscout.com

Платформа качественных исследований dscout использует мобильное приложение и более 100 тысяч активных участников, позволяющих эффективно снимать мгновенное видео и облегчать понимание…

Maze

Maze

maze.co

Отличные продукты создаются на основе хороших привычек. Сделайте поиск продуктов непрерывным. Подтверждайте общую картину и повседневные решения по продукту с помощью информации о пользователях, которую может собирать, использовать и действовать вся ваша команда.

Prolific

Prolific

prolific.co

Самостоятельный сбор данных по требованию. Prolific помогает вам набирать высококачественных участников исследования для участия в вашем исследовании, опросе или эксперименте.

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

Комплексная SaaS-аналитика. HockeyStack — это аналитический инструмент SaaS, который объединяет данные о маркетинге, продуктах, доходах и продажах для выявления скрытых данных, таких как LTV кампании или уровень оттока клиентов по каждому маркетинговому каналу. Никакой настройки. Никакого кода. ПОПР...

User Interviews

User Interviews

userinterviews.com

Набирайте пользователей из нашей аудитории, состоящей из более чем 450 000 проверенных потребителей и профессионалов, или привлеките свою собственную аудиторию и создайте базу данных участников для любого типа UX-исследований.

Ruttl

Ruttl

ruttl.com

ruttl — это бесплатный инструмент обратной связи для действующих веб-сайтов, такой же, как InVision, предназначенный для статических веб-сайтов. Вы можете получить отзывы от вашего клиента и информацию от вашей команды на действующем веб-сайте или по временной ссылке. Он дает вам возможность редакти...

Usersnap

Usersnap

usersnap.com

Usersnap помогает вашему бизнесу с помощью своей универсальной платформы обратной связи создавать более качественные и успешные продукты и услуги с помощью отзывов клиентов. Собирайте отзывы пользователей на протяжении всего жизненного цикла разработки продукта. Попробуйте бесплатно.

UserZoom

UserZoom

userzoom.com

UX-исследование сделано правильно. С системой UserZoom UX Insights вы можете копать глубже и быстрее, чтобы обеспечить превосходный цифровой опыт на протяжении всего жизненного цикла разработки продукта.

GetWhy

GetWhy

getwhy.io

GetWhy — аналитическая компания нового поколения. Комплексная аналитическая платформа GetWhy, основанная на искусственном интеллекте поколения, предоставляет лучшее в своем классе качество потребительской информации с беспрецедентной скоростью и за небольшую часть затрат, которые тратят традиционные...

Optimal Workshop

Optimal Workshop

optimalworkshop.com

Создавайте лучший цифровой опыт на основе данных. Быстро и легко тестируйте что угодно — от архитектуры веб-сайтов до разработки прототипов — с помощью нашего набора специализированных инструментов исследования пользователей.

Userbrain

Userbrain

userbrain.com

Настройте свой первый пользовательский тест всего за несколько минут и получите первые результаты через несколько часов. Userbrain — это ваш быстрый путь к выяснению того, что работает для вашего продукта, а что нет.

UXtweak

UXtweak

uxtweak.com

UXtweak — это платформа для исследований UX, готовая помочь вам с любыми задачами, которые вы перед ней ставите. Если вы когда-нибудь задумывались, что думают и чувствуют ваши пользователи по поводу вашего веб-сайта, приложения или прототипа, вам больше не нужно гадать. На платформе UXtweak доступно...

Respondent Researcher

Respondent Researcher

respondent.io

Сопоставление исследователей с участниками. Набирайте любую аудиторию участников или находите платные возможности для проведения исследований по любому методу исследования по всему миру.

Discuss

Discuss

discuss.io

Дискуссия.io, созданный для масштабирования качественных исследований с помощью революционных генеративных идей на основе искусственного интеллекта, является домом для самых любимых в мире инструментов исследования рынка.

Marvin

Marvin

heymarvin.com

Привет, привет, так приятно познакомиться. Мы — Marvin, платформа качественного анализа данных и репозиторий исследований, разработанная, чтобы помочь вам централизовать все знания о клиентах и ​​разрабатывать продукты, ориентированные на пользователя. Благодаря передовому искусственному интеллекту ...

Global App Testing

Global App Testing

globalapptesting.com

Global App Testing — это решение для краудтестинга, которое позволяет командам по обеспечению качества, продуктам, пользовательскому интерфейсу, проектированию, локализации и цифровым технологиям тестировать свои продукты и опыт в более чем 189 странах с участием более 90 000 профессионально провере...

Respondent Participant

Respondent Participant

respondent.io

Сопоставление исследователей с участниками. Набирайте любую аудиторию участников или находите платные возможности для проведения исследований по любому методу исследования по всему миру.

Kraftful

Kraftful

kraftful.com

Kraftful предоставляет вам глубокий AI-анализ отзывов пользователей, чтобы узнать, что нужно вашим пользователям и как сделать ваш продукт восхитительным.

Userback

Userback

userback.io

ПЛАТФОРМА ВИЗУАЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ №1 Отзывы пользователей [@#!#+$?%] сложны. Вот почему более 20 000 команд разработчиков выбирают Userback для автоматизации, оптимизации и структурирования своих циклов обратной связи, от сбора до закрытия. - Обогатите обратную связь с помощью ко...

Netigate

Netigate

netigate.net

Netigate предлагает комплексное решение для обратной связи с клиентами и сотрудниками. Получайте полезную информацию и принимайте решения на основе данных.

VWO

VWO

vwo.com

VWO — это ведущий на рынке инструмент A/B-тестирования, который быстрорастущие компании используют для экспериментов и оптимизации коэффициента конверсии.

Howuku

Howuku

howuku.com

Howuku — это набор инструментов, которые помогут вам создать высокоэффективный пользовательский опыт с помощью записи посетителей, тепловой карты, виджета обратной связи, A/B-тестирования и т. д.

SenseCheck

SenseCheck

sensecheck.com

The SenseCheck platform gives you objective feedback on your marketing material from our huge panel of experienced professionals. An external perspective that helps you improve your results and avoid expensive failure. Get feedback on any material, eg Websites, Landing Pages, Emails, Ads, Social Med...

Saber Feedback

Saber Feedback

saberfeedback.com

Simple and flexible feedback tool that sits on your website Open lines of communication with your customers so you can solve problems and boost engagement. Discover urgent bugs, improve your user experience, and make your content QA smoother. All with a simple feedback button you can add to any we...

RapidUsertests

RapidUsertests

rapidusertests.com

Rapidusertests.com is an online usability service which enables companies to perform quick and easy optimization of their websites and apps. For 69€ per tester, product managers, marketeers and ux designers can get usability feedback to their website or advertisments. Due to an innovative screen rec...

PrepsUs

PrepsUs

prepsus.io

User research software helps product managers identify key user problems that will result in desired product and business outcomes

Parative

Parative

parative.com

Parative is focused on putting actionable product usage and customer behavior insights into the hands of the employees that need them most – front-line revenue and retention teams – without the need for support from a data team, CDP, or data warehouse. Parative is designed to help teams answer thre...

OpenQ

OpenQ

openq.co

OpenQ powers B2B research operations in one place, fueled by 150M B2B research prospects, searchable and filterable with 20+ granular filters. Through OpenQ CRM, research operation professionals can conduct interviews, manage research panels seamlessly and efficiently with following features provide...

Digsite

Digsite

digsite.com

Компания Digsite всегда была экспертом в области онлайн-качества, но мы знали, что необходимо более широкое решение, чтобы удовлетворить растущие и разнообразные требования клиентов. Решение должно было представлять собой гораздо более гибкую и интегрированную платформу как для качественной итерации...

Conversion Crimes

Conversion Crimes

conversioncrimes.com

Преступления, связанные с конверсией, — это самый быстрый, простой и доступный способ улучшить взаимодействие с пользователем и увеличить конверсию на вашем сайте или в приложении. Попросите реальных людей показать вам, что не так и почему, с помощью доступного и доступного юзабилити-тестирования, ч...

Chatty Insights

Chatty Insights

chattyinsights.com

Один источник истины для клиентоориентированных решений. Собирайте и анализируйте информацию из отзывов клиентов, интервью и многого другого.

BuildUX

BuildUX

buildux.com

BuildUX — это первая в своем роде комплексная SaaS-платформа, которая позволяет UX-руководителям, архитекторам, исследователям, дизайнерам и лицам, принимающим решения по продуктам, совместно создавать лучшие и быстрые UX-стратегии. С помощью нашего первого интуитивно понятного инструмента Persona M...

UXTesting

UXTesting

uxtesting.io

Цель UXTesting — предложить разработчикам, дизайнерам и менеджерам инструмент мобильного тестирования и анализа поведения пользователей.

UserPeek

UserPeek

userpeek.com

UserPeek представляет собой мощный инструмент для проведения удаленных юзабилити-тестов, предоставляя платформу, которая записывает подлинное взаимодействие пользователей с различными продуктами. Этот интуитивно понятный инструмент дает нефильтрованное представление о пути пользователя, что становит...

Qualitative

Qualitative

qualitative.io

Качественный интерфейс позволяет очень легко приглашать, планировать и проводить сеансы исследования пользователей.

HubUX

HubUX

hubux.com

HubUX — это исследовательская платформа для управления частными панелями, качественной автоматизации, включая вопросы для видеопрослушивания и опросы.

Glow

Glow

glowfeed.com

Glow — это лучшая в своем классе исследовательская технология, которая позволяет проще и быстрее собирать полезную информацию о людях. Glow поддерживает бренды в проведении категорийного U&A, анализа аудитории, состояния бренда, тестирования концепции, тестирования на рынке, оценки рентабельности ин...

Collabito

Collabito

quallie.com

Программное обеспечение для онлайн-фокус-групп — чаты, дневники и доски обсуждений, доски объявлений, форумы, опросы и другие функции. Вы можете объединить все модули в один исследовательский проект. Для качественных исследований.

Blitzllama

Blitzllama

blitzllama.com

Blitzllama — это платформа для анализа пользователей, которая помогает продуктовым командам создавать более качественные продукты. Blitzllama предлагает три продукта: * Опросы в продукте позволяют вам ориентироваться на конкретных пользователей и собирать их информацию в режиме реального времени пр...

UX Metrics

UX Metrics

uxmetrics.com

В UX Metrics мы стремимся сделать инструменты онлайн-исследования пользователей доступными для всех. Наша удобная платформа спроектирована как самый простой на рынке инструмент для сортировки карточек и тестирования дерева без ущерба для мощных функций. Если вы UX-исследователь, дизайнер, менеджер п...

Kantar Marketplace

Kantar Marketplace

kantarmarketplace.com

Kantar Marketplace — это автоматизированная платформа для исследования рынка, предназначенная для профессионалов в области аналитики, маркетологов и агентств, которые хотят тестировать, учиться и двигаться быстрее. Платформа построена на основе передового опыта и проверенных методологий, обеспечивая...

Ideally

Ideally

goideally.com

Ideally — это инновационная платформа, которая по запросу предоставляет брендам информацию для тестирования концепций, идей и сообщений. Используя встроенный генеративный искусственный интеллект, люди, использующие Ideally, смогут раскрыть возможности и вырастить отличные идеи. В идеале больше людей...

Hubble

Hubble

hubble.team

Hubble — это унифицированное программное обеспечение для исследования пользователей, предназначенное для продуктовых групп и позволяющее постоянно собирать отзывы от пользователей. Hubble предлагает набор инструментов, включая контекстные опросы внутри продукта, тесты удобства использования, тесты п...

Zuko

Zuko

zuko.io

67% людей, которые начинают заполнять онлайн-форму, не заполняют ее. Zuko — это онлайн-форма + инструмент аналитики и оптимизации оформления заказа, который поможет вам снизить количество отказов и увеличить конверсию, сделав вашу форму максимально эффективной. * Поймите, когда, где и почему посетит...

UserBob

UserBob

userbob.com

UserBob — самый доступный сервис удаленного тестирования пользователей. UserBob будет привлекать пользователей для тестирования вашего приложения или веб-сайта и записывать скриншоты их опыта. Просмотр этих видеороликов поможет вам понять, какие изменения нужно внести, чтобы порадовать пользователей...

CoNote

CoNote

conote.ai

CoNote расшифровывает, анализирует и систематизирует ваши качественные исследования, пока вы сотрудничаете со своей командой.

Stomio

Stomio

stomio.io

Stomio — это SaaS-платформа, позволяющая командам разработчиков выйти из фазы бета-тестирования во время разработки продукта.

Rally UXR

Rally UXR

rallyuxr.com

Rally UXR — это CRM для исследования пользователей, которая позволяет группам исследований и продуктов нанимать, управлять и проводить исследования непосредственно со своими пользователями.

PureSpectrum - Marketplace

PureSpectrum - Marketplace

purespectrum.com

PureSpectrum предлагает полную комплексную платформу для исследований рынка и аналитики, помогая профессионалам в области аналитики принимать решения более эффективно и быстрее, чем когда-либо прежде. Компания PureSpectrum была удостоена награды «Поставщик года в области MR» на церемонии вручения на...

PureSpectrum - Insights

PureSpectrum - Insights

purespectrum.com

PureSpectrum предлагает полную комплексную платформу для исследований рынка и аналитики, помогая профессионалам в области аналитики принимать решения более эффективно и быстрее, чем когда-либо прежде. Компания PureSpectrum была удостоена награды «Поставщик года в области MR» на церемонии вручения на...

methinks

methinks

methinks.io

Пользовательское тестирование methinks.io предусматривает личные интервью в мобильном приложении. Квалификационные тестировщики, опросы, видеоинтервью в прямом эфире, архивы, оплата, все в одном приложении

Cambri

Cambri

cambri.io

Cambri — это глобальная развивающаяся компания в сфере re-tech, основанная в 2018 году, со штаб-квартирами в Хельсинки и Стокгольме, а также офисами по всей Европе. Cambri предоставляет командам гибкий подход к разработке продуктов, что приводит к более успешным запускам и выведению на рынок только ...

EthOS

EthOS

ethosapp.com

EthOS — это иммерсивная исследовательская платформа, которая помогает UX-исследователям и группам маркетинговых исследований освещать неизведанное с помощью цифровой этнографии, мобильных дневниковых исследований и интервью в чате. Откройте для себя с помощью мобильной этнографии * Находите скрытые...

Corus

Corus

cor.us

Самый простой способ для бизнеса сотрудничать, чтобы принимать решения на основе информации о клиентах. Платформа, предназначенная для совместной работы вашей команды, позволяющая уверенно и беспрепятственно связывать вас с 80 миллионами человек в 135 странах. Просто самый быстрый способ провести ко...

Обзор

WebCatalog Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium
TextVocal
TextVocal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.