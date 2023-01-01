Альтернативы - RhetorAI
UserTesting
usertesting.com
Инструменты тестирования и исследования юзабилити для улучшения качества обслуживания клиентов в Интернете от UserTesting, платформы Human Insight. Программное обеспечение G2 для CX №1 в отрасли.
Dovetail
dovetail.com
Dovetail помогает вам хранить, анализировать и совместно использовать исследования пользователей в одном месте, что позволяет легко видеть закономерности, узнавать мнения клиентов и решать, что делать дальше. В число наших клиентов входят Boston Consulting Group, Cisco, CSIRO, Deliveroo, Elsevier, K...
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics позволяет компаниям собирать и действовать на основе информации о клиентах, продуктах, бренде и опыте сотрудников в одном месте.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar — компания по поведенческому анализу, которая анализирует использование веб-сайтов, предоставляя обратную связь с помощью таких инструментов, как тепловые карты, записи сеансов и опросы. Он работает с инструментами веб-аналитики, такими как Google Analytics, чтобы дать представление о том, ка...
Userfeel
userfeel.com
Платите по мере использования. Инструмент пользовательского тестирования без подписки или ежемесячной платы. Получите более подробную информацию от нашей группы высококачественных тестировщиков всего за 30 долларов США за тестировщика.
Marker.io
marker.io
Сообщения об ошибках не должны быть сложной задачей. Получайте отзывы клиентов и коллег о веб-сайте в свой любимый трекер ошибок, не сводя разработчиков с ума.
dscout
dscout.com
Платформа качественных исследований dscout использует мобильное приложение и более 100 тысяч активных участников, позволяющих эффективно снимать мгновенное видео и облегчать понимание…
Maze
maze.co
Отличные продукты создаются на основе хороших привычек. Сделайте поиск продуктов непрерывным. Подтверждайте общую картину и повседневные решения по продукту с помощью информации о пользователях, которую может собирать, использовать и действовать вся ваша команда.
Prolific
prolific.co
Самостоятельный сбор данных по требованию. Prolific помогает вам набирать высококачественных участников исследования для участия в вашем исследовании, опросе или эксперименте.
HoneyStack
hockeystack.com
Комплексная SaaS-аналитика. HockeyStack — это аналитический инструмент SaaS, который объединяет данные о маркетинге, продуктах, доходах и продажах для выявления скрытых данных, таких как LTV кампании или уровень оттока клиентов по каждому маркетинговому каналу. Никакой настройки. Никакого кода. ПОПР...
User Interviews
userinterviews.com
Набирайте пользователей из нашей аудитории, состоящей из более чем 450 000 проверенных потребителей и профессионалов, или привлеките свою собственную аудиторию и создайте базу данных участников для любого типа UX-исследований.
Ruttl
ruttl.com
ruttl — это бесплатный инструмент обратной связи для действующих веб-сайтов, такой же, как InVision, предназначенный для статических веб-сайтов. Вы можете получить отзывы от вашего клиента и информацию от вашей команды на действующем веб-сайте или по временной ссылке. Он дает вам возможность редакти...
Usersnap
usersnap.com
Usersnap помогает вашему бизнесу с помощью своей универсальной платформы обратной связи создавать более качественные и успешные продукты и услуги с помощью отзывов клиентов. Собирайте отзывы пользователей на протяжении всего жизненного цикла разработки продукта. Попробуйте бесплатно.
UserZoom
userzoom.com
UX-исследование сделано правильно. С системой UserZoom UX Insights вы можете копать глубже и быстрее, чтобы обеспечить превосходный цифровой опыт на протяжении всего жизненного цикла разработки продукта.
GetWhy
getwhy.io
GetWhy — аналитическая компания нового поколения. Комплексная аналитическая платформа GetWhy, основанная на искусственном интеллекте поколения, предоставляет лучшее в своем классе качество потребительской информации с беспрецедентной скоростью и за небольшую часть затрат, которые тратят традиционные...
Optimal Workshop
optimalworkshop.com
Создавайте лучший цифровой опыт на основе данных. Быстро и легко тестируйте что угодно — от архитектуры веб-сайтов до разработки прототипов — с помощью нашего набора специализированных инструментов исследования пользователей.
Userbrain
userbrain.com
Настройте свой первый пользовательский тест всего за несколько минут и получите первые результаты через несколько часов. Userbrain — это ваш быстрый путь к выяснению того, что работает для вашего продукта, а что нет.
UXtweak
uxtweak.com
UXtweak — это платформа для исследований UX, готовая помочь вам с любыми задачами, которые вы перед ней ставите. Если вы когда-нибудь задумывались, что думают и чувствуют ваши пользователи по поводу вашего веб-сайта, приложения или прототипа, вам больше не нужно гадать. На платформе UXtweak доступно...
Respondent Researcher
respondent.io
Сопоставление исследователей с участниками. Набирайте любую аудиторию участников или находите платные возможности для проведения исследований по любому методу исследования по всему миру.
Discuss
discuss.io
Дискуссия.io, созданный для масштабирования качественных исследований с помощью революционных генеративных идей на основе искусственного интеллекта, является домом для самых любимых в мире инструментов исследования рынка.
Marvin
heymarvin.com
Привет, привет, так приятно познакомиться. Мы — Marvin, платформа качественного анализа данных и репозиторий исследований, разработанная, чтобы помочь вам централизовать все знания о клиентах и разрабатывать продукты, ориентированные на пользователя. Благодаря передовому искусственному интеллекту ...
Global App Testing
globalapptesting.com
Global App Testing — это решение для краудтестинга, которое позволяет командам по обеспечению качества, продуктам, пользовательскому интерфейсу, проектированию, локализации и цифровым технологиям тестировать свои продукты и опыт в более чем 189 странах с участием более 90 000 профессионально провере...
Respondent Participant
respondent.io
Сопоставление исследователей с участниками. Набирайте любую аудиторию участников или находите платные возможности для проведения исследований по любому методу исследования по всему миру.
Kraftful
kraftful.com
Kraftful предоставляет вам глубокий AI-анализ отзывов пользователей, чтобы узнать, что нужно вашим пользователям и как сделать ваш продукт восхитительным.
Userback
userback.io
ПЛАТФОРМА ВИЗУАЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ №1 Отзывы пользователей [@#!#+$?%] сложны. Вот почему более 20 000 команд разработчиков выбирают Userback для автоматизации, оптимизации и структурирования своих циклов обратной связи, от сбора до закрытия. - Обогатите обратную связь с помощью ко...
Netigate
netigate.net
Netigate предлагает комплексное решение для обратной связи с клиентами и сотрудниками. Получайте полезную информацию и принимайте решения на основе данных.
VWO
vwo.com
VWO — это ведущий на рынке инструмент A/B-тестирования, который быстрорастущие компании используют для экспериментов и оптимизации коэффициента конверсии.
Howuku
howuku.com
Howuku — это набор инструментов, которые помогут вам создать высокоэффективный пользовательский опыт с помощью записи посетителей, тепловой карты, виджета обратной связи, A/B-тестирования и т. д.
SenseCheck
sensecheck.com
The SenseCheck platform gives you objective feedback on your marketing material from our huge panel of experienced professionals. An external perspective that helps you improve your results and avoid expensive failure. Get feedback on any material, eg Websites, Landing Pages, Emails, Ads, Social Med...
Saber Feedback
saberfeedback.com
Simple and flexible feedback tool that sits on your website Open lines of communication with your customers so you can solve problems and boost engagement. Discover urgent bugs, improve your user experience, and make your content QA smoother. All with a simple feedback button you can add to any we...
RapidUsertests
rapidusertests.com
Rapidusertests.com is an online usability service which enables companies to perform quick and easy optimization of their websites and apps. For 69€ per tester, product managers, marketeers and ux designers can get usability feedback to their website or advertisments. Due to an innovative screen rec...
PrepsUs
prepsus.io
User research software helps product managers identify key user problems that will result in desired product and business outcomes
Parative
parative.com
Parative is focused on putting actionable product usage and customer behavior insights into the hands of the employees that need them most – front-line revenue and retention teams – without the need for support from a data team, CDP, or data warehouse. Parative is designed to help teams answer thre...
OpenQ
openq.co
OpenQ powers B2B research operations in one place, fueled by 150M B2B research prospects, searchable and filterable with 20+ granular filters. Through OpenQ CRM, research operation professionals can conduct interviews, manage research panels seamlessly and efficiently with following features provide...
Digsite
digsite.com
Компания Digsite всегда была экспертом в области онлайн-качества, но мы знали, что необходимо более широкое решение, чтобы удовлетворить растущие и разнообразные требования клиентов. Решение должно было представлять собой гораздо более гибкую и интегрированную платформу как для качественной итерации...
Conversion Crimes
conversioncrimes.com
Преступления, связанные с конверсией, — это самый быстрый, простой и доступный способ улучшить взаимодействие с пользователем и увеличить конверсию на вашем сайте или в приложении. Попросите реальных людей показать вам, что не так и почему, с помощью доступного и доступного юзабилити-тестирования, ч...
Chatty Insights
chattyinsights.com
Один источник истины для клиентоориентированных решений. Собирайте и анализируйте информацию из отзывов клиентов, интервью и многого другого.
BuildUX
buildux.com
BuildUX — это первая в своем роде комплексная SaaS-платформа, которая позволяет UX-руководителям, архитекторам, исследователям, дизайнерам и лицам, принимающим решения по продуктам, совместно создавать лучшие и быстрые UX-стратегии. С помощью нашего первого интуитивно понятного инструмента Persona M...
UXTesting
uxtesting.io
Цель UXTesting — предложить разработчикам, дизайнерам и менеджерам инструмент мобильного тестирования и анализа поведения пользователей.
UserPeek
userpeek.com
UserPeek представляет собой мощный инструмент для проведения удаленных юзабилити-тестов, предоставляя платформу, которая записывает подлинное взаимодействие пользователей с различными продуктами. Этот интуитивно понятный инструмент дает нефильтрованное представление о пути пользователя, что становит...
Qualitative
qualitative.io
Качественный интерфейс позволяет очень легко приглашать, планировать и проводить сеансы исследования пользователей.
HubUX
hubux.com
HubUX — это исследовательская платформа для управления частными панелями, качественной автоматизации, включая вопросы для видеопрослушивания и опросы.
Glow
glowfeed.com
Glow — это лучшая в своем классе исследовательская технология, которая позволяет проще и быстрее собирать полезную информацию о людях. Glow поддерживает бренды в проведении категорийного U&A, анализа аудитории, состояния бренда, тестирования концепции, тестирования на рынке, оценки рентабельности ин...
Collabito
quallie.com
Программное обеспечение для онлайн-фокус-групп — чаты, дневники и доски обсуждений, доски объявлений, форумы, опросы и другие функции. Вы можете объединить все модули в один исследовательский проект. Для качественных исследований.
Blitzllama
blitzllama.com
Blitzllama — это платформа для анализа пользователей, которая помогает продуктовым командам создавать более качественные продукты. Blitzllama предлагает три продукта: * Опросы в продукте позволяют вам ориентироваться на конкретных пользователей и собирать их информацию в режиме реального времени пр...
UX Metrics
uxmetrics.com
В UX Metrics мы стремимся сделать инструменты онлайн-исследования пользователей доступными для всех. Наша удобная платформа спроектирована как самый простой на рынке инструмент для сортировки карточек и тестирования дерева без ущерба для мощных функций. Если вы UX-исследователь, дизайнер, менеджер п...
Kantar Marketplace
kantarmarketplace.com
Kantar Marketplace — это автоматизированная платформа для исследования рынка, предназначенная для профессионалов в области аналитики, маркетологов и агентств, которые хотят тестировать, учиться и двигаться быстрее. Платформа построена на основе передового опыта и проверенных методологий, обеспечивая...
Ideally
goideally.com
Ideally — это инновационная платформа, которая по запросу предоставляет брендам информацию для тестирования концепций, идей и сообщений. Используя встроенный генеративный искусственный интеллект, люди, использующие Ideally, смогут раскрыть возможности и вырастить отличные идеи. В идеале больше людей...
Hubble
hubble.team
Hubble — это унифицированное программное обеспечение для исследования пользователей, предназначенное для продуктовых групп и позволяющее постоянно собирать отзывы от пользователей. Hubble предлагает набор инструментов, включая контекстные опросы внутри продукта, тесты удобства использования, тесты п...
Zuko
zuko.io
67% людей, которые начинают заполнять онлайн-форму, не заполняют ее. Zuko — это онлайн-форма + инструмент аналитики и оптимизации оформления заказа, который поможет вам снизить количество отказов и увеличить конверсию, сделав вашу форму максимально эффективной. * Поймите, когда, где и почему посетит...
UserBob
userbob.com
UserBob — самый доступный сервис удаленного тестирования пользователей. UserBob будет привлекать пользователей для тестирования вашего приложения или веб-сайта и записывать скриншоты их опыта. Просмотр этих видеороликов поможет вам понять, какие изменения нужно внести, чтобы порадовать пользователей...
CoNote
conote.ai
CoNote расшифровывает, анализирует и систематизирует ваши качественные исследования, пока вы сотрудничаете со своей командой.
Stomio
stomio.io
Stomio — это SaaS-платформа, позволяющая командам разработчиков выйти из фазы бета-тестирования во время разработки продукта.
Rally UXR
rallyuxr.com
Rally UXR — это CRM для исследования пользователей, которая позволяет группам исследований и продуктов нанимать, управлять и проводить исследования непосредственно со своими пользователями.
PureSpectrum - Marketplace
purespectrum.com
PureSpectrum предлагает полную комплексную платформу для исследований рынка и аналитики, помогая профессионалам в области аналитики принимать решения более эффективно и быстрее, чем когда-либо прежде. Компания PureSpectrum была удостоена награды «Поставщик года в области MR» на церемонии вручения на...
PureSpectrum - Insights
purespectrum.com
PureSpectrum предлагает полную комплексную платформу для исследований рынка и аналитики, помогая профессионалам в области аналитики принимать решения более эффективно и быстрее, чем когда-либо прежде. Компания PureSpectrum была удостоена награды «Поставщик года в области MR» на церемонии вручения на...
methinks
methinks.io
Пользовательское тестирование methinks.io предусматривает личные интервью в мобильном приложении. Квалификационные тестировщики, опросы, видеоинтервью в прямом эфире, архивы, оплата, все в одном приложении
Cambri
cambri.io
Cambri — это глобальная развивающаяся компания в сфере re-tech, основанная в 2018 году, со штаб-квартирами в Хельсинки и Стокгольме, а также офисами по всей Европе. Cambri предоставляет командам гибкий подход к разработке продуктов, что приводит к более успешным запускам и выведению на рынок только ...
EthOS
ethosapp.com
EthOS — это иммерсивная исследовательская платформа, которая помогает UX-исследователям и группам маркетинговых исследований освещать неизведанное с помощью цифровой этнографии, мобильных дневниковых исследований и интервью в чате. Откройте для себя с помощью мобильной этнографии * Находите скрытые...
Corus
cor.us
Самый простой способ для бизнеса сотрудничать, чтобы принимать решения на основе информации о клиентах. Платформа, предназначенная для совместной работы вашей команды, позволяющая уверенно и беспрепятственно связывать вас с 80 миллионами человек в 135 странах. Просто самый быстрый способ провести ко...