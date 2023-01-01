Альтернативы - RhetorAI

Cambri

cambri.io

Cambri — это глобальная развивающаяся компания в сфере re-tech, основанная в 2018 году, со штаб-квартирами в Хельсинки и Стокгольме, а также офисами по всей Европе. Cambri предоставляет командам гибкий подход к разработке продуктов, что приводит к более успешным запускам и выведению на рынок только ...